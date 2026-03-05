Посольство РФ: не нужно политизации захода ледокола «Мурманск» в воды Эстонии

Возможный заход российского ледокола в эстонские территориальные воды не должен быть политизирован, так как произошёл в процессе освобождения заблокированного льдом судна. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российское посольство в Эстонии.
«Хотели бы обратить внимание, что возможный заход в территориальные воды Эстонии был осуществлен в ходе маневра ледокола “Мурманск” по освобождению заблокированного льдом судна, а излишняя политизация подобных случаев идет вразрез с принципами свободы судоходства», — сказано в сообщении российского дипломатического ведомства.
Накануне МИД Эстонии вызвал поверенного в делах РФ из-за ледокола в Финском заливе и вручил ему ноту из-за передвижения ледокола в Финском заливе.
Ранее агентство транспортной инфраструктуры Финляндии сообщило, что российские ледоколы помогают застрявшим во льдах финским судам. Больше того: Хельсинки может попросить о том, чтобы ради помощи наш ледокол зашел в финскую акваторию.
В Эстонии утверждают, что российский ледокол якобы вошел в воды Эстонии вблизи острова Вайндлоо в Финском заливе.