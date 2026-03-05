ТАСС: в Волчанских Хуторах нашли обугленные останки солдат ВСУ без голов

«В подвалах бывших жилых домов в Волчанских Хуторах наши бойцы обнаружили обугленные останки украинских солдат, тела которых были сожжены сослуживцами. У части тел отрезаны конечности и даже головы. Высока вероятность, что таким образом солдаты ВСУ пытались сохранить части тел для дальнейшего опознания и признания “побратима” погибшим», — сказал собеседник агентства.