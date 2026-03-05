Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: в Волчанских Хуторах нашли обугленные останки солдат ВСУ без голов

Высока вероятность, что таким образом солдаты ВСУ пытались сохранить части тел для дальнейшего опознания и признания «побратима» погибшим, сообщили в российских силовых структурах.

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Сожженные сослуживцами и обезглавленные останки солдат ВСУ обнаружены в подвалах домов в Волчанских Хуторах Харьковской области. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«В подвалах бывших жилых домов в Волчанских Хуторах наши бойцы обнаружили обугленные останки украинских солдат, тела которых были сожжены сослуживцами. У части тел отрезаны конечности и даже головы. Высока вероятность, что таким образом солдаты ВСУ пытались сохранить части тел для дальнейшего опознания и признания “побратима” погибшим», — сказал собеседник агентства.