Эксперт Михайлов: Boeing понес имиджевый ущерб из-за потери F-15 над Кувейтом

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Американская корпорация Boeing понесла репутационный ущерб после того, как произведенный ею кувейтский истребитель F/A-18 уничтожил три американских F-15, также выпускаемых Boeing, из-за несработавшей системы радиолокационного опознавания «свой-чужой». Такое мнение ТАСС высказал руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.
«Все государства, которые вместе с американцами отрабатывают какие-то маневры, снабжаются системами “свой-чужой” и имеют план общих действий. Поэтому такие инциденты происходить не должны. Самолет, который стал агрессором в этой истории, и самолеты, которые были сбиты, — все производства Boeing. То есть это не Lockheed Martin, которая создала F-16, F-35 и F-22. В этой ситуации у Boeing могут возникнуть серьезные вопросы к руководству Пентагона, поскольку имиджевые потери несет именно корпорация», — сказал он.
По словам эксперта, уничтожение сразу трех истребителей от дружественного огня свидетельствует о слабом уровне координации сил США и их союзников. При этом объединенному командованию НАТО придется обсудить подробности всех трех инцидентов, поскольку на вооружении стран альянса имеются идентичные самолеты, которые «находятся в “общей обойме” и периодически принимают участие в совместных учебных и боевых маневрах».
1 марта три истребителя F-15 ВВС США были сбиты ракетами, которые по ошибке выпустил экипаж кувейтского F/A-18, сообщала газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Издание отметило, что незадолго до инцидента воздушное пространство Кувейта пересекли несколько иранских беспилотников. Когда кувейтские военные заметили в небе несколько истребителей, то ошибочно приняли их за противника. Все шесть членов экипажа сбитых истребителей успели катапультироваться.