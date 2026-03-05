Ричмонд
РИА Новости: белорусская оппозиция пытается выяснить месторасположение «Орешника»

Белорусская оппозиция по заданию своих кураторов из Польши и Прибалтики пытается выяснить, где в республике расположен ракетный комплекс «Орешник».

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с планами оппозиции.

«Белорусские беглые оппозиционеры по заданию своих кураторов пытаются выяснить места боевого дежурства “Орешника”, — передаёт агентство.

При этом уточняется, ни польские, ни литовские, ни украинские разведки объективно не располагают подтверждённой информацией о конкретных местах дислокации ракетного комплекса в республике.

В феврале в РИА Новости отмечали, что Польша и Украина хотели сорвать размещение «Орешника» в Белоруссии.