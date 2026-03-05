Российский посол заявил о попытке Канады продвигать милитаризацию Арктики

Ранее министр иностранных дел Канады Анита Ананд заявила, что НАТО должно сосредоточить свое внимание на Арктическом регионе, и назвала российское присутствие там одной из региональных угроз.
«Вызывают сожаление попытки официальной Оттавы продвигать в рамках НАТО повестку милитаризации северных широт. Подобный курс не имеет конструктивного содержания и подрывает, прежде всего, безопасность самой Канады», — заявил посол.
Степанов добавил, что, как показала история международных отношений, любое одностороннее усиление военной активности вызывает ответные шаги.
«В Оттаве должны отдавать себе в этом отчёт», — сказал он.
Посол добавил, что Россия не стремится к конфронтации с НАТО и никогда не воспринимала Канаду как противника.
«Мы не ищем конфронтации с НАТО и никогда не воспринимали Канаду как противника. Попытки кабинета (премьер-министра Канады Марка — ред.) Карни смотреть на нас через оптику противостояния попросту иррациональны», — заявил он.