Российский посол заявил о попытке Канады продвигать милитаризацию Арктики

Посол России: попытки продвигать милитаризацию Арктики вредят Канаде.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 5 мар — РИА Новости. Попытки Канады продвигать в рамках НАТО милитаризацию Арктики подрывают безопасность самой Оттавы, заявил РИА Новости посол РФ в Канаде Олег Степанов.

Ранее министр иностранных дел Канады Анита Ананд заявила, что НАТО должно сосредоточить свое внимание на Арктическом регионе, и назвала российское присутствие там одной из региональных угроз.

«Вызывают сожаление попытки официальной Оттавы продвигать в рамках НАТО повестку милитаризации северных широт. Подобный курс не имеет конструктивного содержания и подрывает, прежде всего, безопасность самой Канады», — заявил посол.

Степанов добавил, что, как показала история международных отношений, любое одностороннее усиление военной активности вызывает ответные шаги.

«В Оттаве должны отдавать себе в этом отчёт», — сказал он.

Посол добавил, что Россия не стремится к конфронтации с НАТО и никогда не воспринимала Канаду как противника.

«Мы не ищем конфронтации с НАТО и никогда не воспринимали Канаду как противника. Попытки кабинета (премьер-министра Канады Марка — ред.) Карни смотреть на нас через оптику противостояния попросту иррациональны», — заявил он.

