Россия не стремится к конфронтации с НАТО, заявил посол в Канаде

ВАШИНГТОН, 5 мар — РИА Новости. Россия не стремится к конфронтации с НАТО и никогда не воспринимала Канаду как противника, заявил РИА Новости посол РФ в Канаде Олег Степанов.
«Мы не ищем конфронтации с НАТО и никогда не воспринимали Канаду как противника. Попытки кабинета (премьер-министра Канады Марка — ред.) Карни смотреть на нас через оптику противостояния попросту иррациональны», — заявил он.
