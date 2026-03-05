Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия не стремится к конфронтации с НАТО, заявил посол в Канаде

Посол: Россия никогда не воспринимала Канаду как противника.

ВАШИНГТОН, 5 мар — РИА Новости. Россия не стремится к конфронтации с НАТО и никогда не воспринимала Канаду как противника, заявил РИА Новости посол РФ в Канаде Олег Степанов.

Посол добавил, что Россия не стремится к конфронтации с НАТО и никогда не воспринимала Канаду как противника.

«Мы не ищем конфронтации с НАТО и никогда не воспринимали Канаду как противника. Попытки кабинета (премьер-министра Канады Марка — ред.) Карни смотреть на нас через оптику противостояния попросту иррациональны», — заявил он.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше