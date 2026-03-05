Венесуэльская фирма договорилась о продаже золота в США, пишут СМИ

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Венесуэльская золотодобывающая компания Minerven договорилась о продаже до тонны золота для американского рынка, сообщает портал Axios со ссылкой на два осведомленных источника.
«Принадлежащая государству венесуэльская горнодобывающая компания в понедельник подписала многомиллионную сделку на продажу тонны золота, предназначенного для американского рынка», — пишет портал.
По условиям сделки, Minerven должна поставить от 650 до 1000 килограмм золотых слитков сырьевому трейдеру Trafigura. Далее золото должно быть передано Trafigura на американские перерабатывающие заводы в рамках отдельного соглашения с правительством США.
Портал отмечает, что это третья ресурсная сделка Венесуэлы с США под покровительством администрации президента США Дональда Трампа.
Ранее министр внутренних дел США Даг Бургум заявил по итогам переговоров с уполномоченным президентом Венесуэлы Дельси Родригес, что американский бизнес готов к масштабным инвестициям в добывающий сектор республики.