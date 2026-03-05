При разборе завалов на заводе в Тульской области нашли тело погибшего

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Спасатели в ходе разбора завалов обнаружили тело второго погибшего в результате обрушения кровли в Тульской области, сообщила пресс-служба МЧС России.
Ранее сообщалось об одном погибшем при инциденте.
Ранее ведомство сообщило об обрушении кровли в одном из цехов предприятия по производству металлоконструкций на улице Заводской в городе Узловая Тульской области из-за скопления снега и льда на площади 1,2 тысячи квадратных метров. В момент обрушения в цеху находились 45 сотрудников, 43 из которых вышли самостоятельно. Кроме того, СУ СК России по региону завел уголовное дело о нарушении требований охраны труда.
«Поисково-спасательные работы велись всю ночь. Спасатели в ходе разбора завалов обнаружили тело погибшего в результате обрушения кровли в Тульской области», — говорится в сообщении.