При разборе завалов на заводе в Тульской области нашли тело погибшего

Ранее ведомство сообщило об обрушении кровли в одном из цехов предприятия по производству металлоконструкций на улице Заводской в городе Узловая Тульской области из-за скопления снега и льда на площади 1,2 тысячи квадратных метров. В момент обрушения в цеху находились 45 сотрудников, 43 из которых вышли самостоятельно. Кроме того, СУ СК России по региону завел уголовное дело о нарушении требований охраны труда.