На Волчанском направлении нашли тела сожженных боевиков ВСУ

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Тела бойцов ВСУ, расчлененные и сожженные своими сослуживцами, обнаружены на волчанском направлении, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
«В подвалах бывших жилых домов на волчанском направлении наши штурмовики обнаружили обугленные останки украинских солдат, тела которых были сожжены сослуживцами. У части тел отрезаны конечности и даже головы», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что украинские солдаты пытались сохранить части тел сослуживцев для дальнейшего опознания и признания их погибшими.