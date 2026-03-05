В Донецкой Народной Республики были обнаружены около 80 стихийных захоронений мирных жителей, жестоко убитых украинскими военными.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.
«На территории Красноармейска и Димитрова располагается не менее 80 стихийных захоронений не менее чем со 100 трупами мирных жителей», — передаёт агентство.
Подчёркивается, что все гражданские погибли из-за обстрела артиллерией ВСУ и расстрела из автоматического оружия.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что почти 300 детей получили увечья от действий украинских нацистов лишь за 2025 год.
Беженка из Гуляйполя в Запорожской области также рассказала, что при отступлении военнослужащие ВСУ угрожали мирным жителям убийством и поджогом домов.