В Ростовской области отразили атаку БПЛА

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. За вечер среды и ночь четверга были уничтожены БПЛА в четырех районах Ростовской области, информация о пострадавших и разрушениях не поступала, беспилотная опасность все еще сохраняется, сообщил губернатор области Юрий Слюсарь.
«Минувшим вечером и ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в 4 районах — Чертковском, Шолоховском, Белокалитвинском, Тарасовском», — говорится в сообщении.
Губернатор отметил, что информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала и будет уточняться. Кроме того, в регионе сохраняется беспилотная опасность.
