Женщина-врач Северного флота оказала помощь сотням военнослужащих

«Я с детства мечтала стать врачом, как мои родители. И по примеру своего отца, я решила пойти в военные врачи. Сейчас мой отец выполняет задачи в зоне специальной военной операции. Он тоже трудится медиком, поэтому у нас получилась военно-медицинская семья, — говорит военнослужащая. — В ходе участия в специальной военной операции я видела результаты своей работы, и облегчение состояния больных было для меня самой большой наградой».