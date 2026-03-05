Женщина-врач Северного флота оказала помощь сотням военнослужащих

СЕВЕРОМОРСК /Мурманская область/, 5 марта. /ТАСС/. Старший врач терапевтического отделения капитан медицинской службы Анастасия Наливайко, которая принимала участие в СВО, оказала помощь сотням военнослужащих. Об этом рассказали в пресс-службе Северного флота в преддверии Международного женского дня.
«Сотрудницы Военно-морского клинического госпиталя Министерства обороны России в Североморске заботятся о здоровье военнослужащих не только в стенах госпиталя, но и на передовой. Так, старший врач терапевтического отделения капитан медицинской службы Анастасия Наливайко уже более 10 лет оказывает помощь больным. Она оказала помощь сотням военнослужащих», — сказали в пресс-службе флота.
Наливайко принимала участие в специальной военной операции в качестве начальника и врача медицинского пункта. В ее задачи входило развертывание медицинских подразделений, прием раненных, оказание помощи, эвакуация и другие специальные задачи. По результатам работы в зоне СВО капитан награждена государственной наградой — медалью «За спасение погибавших».
«Я с детства мечтала стать врачом, как мои родители. И по примеру своего отца, я решила пойти в военные врачи. Сейчас мой отец выполняет задачи в зоне специальной военной операции. Он тоже трудится медиком, поэтому у нас получилась военно-медицинская семья, — говорит военнослужащая. — В ходе участия в специальной военной операции я видела результаты своей работы, и облегчение состояния больных было для меня самой большой наградой».
Наливайко отметила, что врачу совершенно не важно, в какой день поступает больной. Врачи всегда готовы оказывать помощь и заботиться о благополучии пациентов. Также Анастасия пожелала всем девушкам, которые сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции, крепкого здоровья, благополучия и никогда не забывать, зачем они делают свою работу.