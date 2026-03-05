Ричмонд
Шлепок Трампа: в Белом доме дали четкий сигнал Мерцу и лидерам Европы

Профайлер Панкратов оценил ситуацию, при которой Трамп в ходе переговоров в шутку ударил Мерца по ноге. Эксперт сказал, что продемонстрировал американский лидер, а также обозначил, как должен был отреагировать немецкий политик.

Источник: Аргументы и факты

Мировые СМИ облетели кадры, на которых президент США Дональд Трамп в шутку бьет канцлера Германии Фридриха Мерца по ноге. Произошло это в ходе встречи в Белом доме. Немецкий политик на выходку американского лидера отреагировал сдержанно и с улыбкой.

«Что мы будем делать с Германией? Думаю, нам стоит очень-очень сильно их ударить», — заявил Трамп и шлепнул Мерца ладонью по колену.

Врач-психотерапевт и эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов в беседе с aif.ru проанализировал ситуацию.

Президент США ставит Европу на место.

Панкратов отметил, что на уровне двусторонней психологии Трамп ударом по колену транслирует иерархическое превосходство над немецким политиком.

«Трамп обращается с канцлером как с младшим партнёром, которого можно и осмеять, и “по-дружески стукнуть”, не спрашивая разрешения. Похлопывание, шлепок здесь является псевдо-дружеским панибратством, “свойским” жестом, обычно допустимым только между людьми с очевидной асимметрией статуса (начальник — подчинённый, старший — младший)», — сказал эксперт.

Панкратов также обозначил, что невербальный жест президента США адресован не столько Мерцу, сколько внешней аудитории, прежде всего американской.

«Мерц превращается в физическую “подставку” для сигнала Берлину и Брюсселю; удар идёт не по человеку, а по символу Германии… Предполагается, что канцлер, сидящий рядом и зависящий от американского ядерного зонтика и торговли, обязан “проглотить” жест и тем самым подтвердить подвешенность Германии на американском крючке», — отметил собеседник издания.

Панкратов заметил, что на уровне внешней аудитории Трамп решает внутреннюю задачу: показывает своему электорату, что он способен «ставить Европу на место» быстро, грубо и демонстративно, без дипломатических реверансов.

«Здесь колено Мерца — это экран, на который проецируется месседж избирателю: “мы больше не позволяем немцам манипулировать нами, теперь мы бьём первыми”. В более глубокой, не проговариваемой плоскости этот жест — ещё и отыгрыш давних американских претензий к немецкой элите: по обороне, по энергетике, по России и Китаю; Трамп материализует обиды Вашингтона в одном коротком движении», — сказал Панкратов.

Как Мерц должен был отреагировать на шлепок Трампа.

Панкратов также оценил реакцию Мерца на неожиданный шлепок Трампа. Эксперт отметил, что спокойная улыбка и лёгкое покачивание головой немца фиксирует его в роли послушного, «управляемого» партнёра, принимающего и шутку, и доминирование, и физический контакт без возражений.

С точки зрения интересов Германии и элементарной тактики силового баланса более профессиональной была бы многослойная ответная линия, обозначил профайлер.

«Это немедленная вербализация границы, но в вежливой форме: короткая фраза на английском, что‑то вроде “let’s keep it to words, Mr. President” (давайте ограничимся словами, господин президент) — с улыбкой, но с чётким сигналом, что физический контакт не будет нормой. Жёсткий, но контролируемый взгляд в ответ, без нервного смеха, с лёгким отведением корпуса назад — как демонстрация сохранения дистанции и собственного поля», — сказал Панкратов.

Реакция, добавил эксперт, должна была последовать и на закрытом уровне, через протокол, чтобы просигнализировать Белому дому, что подобный невербальный «юмор» неприемлем и будет иметь последствия для стиля контактов.

«Оптимальная реакция Мерца должна была бы совместить внешний сохранённый фасад союзника с внутренним чётким обозначением “красных линий” — так, чтобы Трамп, оставаясь формально победителем картинки для своего электората, почувствовал пределы дозволенного в дальнейших контактах», — подытожил Панкратов.

