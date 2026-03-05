Эксперт оценил последствия войны для роли Ирана в регионе

По его словам, многое будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация в ближайшие месяцы. Если Тегеран сможет удержать внутреннюю стабильность и ситуация на фронте будет складываться в его пользу, влияние страны в регионе может даже вырасти.
Однако эксперт отметил, что сейчас политическая система Ирана проходит серьезное испытание. Если внутренние проблемы усилятся, это может, наоборот, привести к ослаблению позиций страны на Ближнем Востоке.
Кузнецов также указал, что конфликт уже влияет на отношения Ирана с соседними государствами. В последние годы Тегеран постепенно сближался с монархиями Персидского залива и Иорданией.
Но после ударов Ирана по американским военным базам на территории этих стран возможности для дальнейшего сближения заметно сократились.
Ранее иранский историк Фардин заявил, что в случае падения власти в Иране победителем текущего конфликта может оказаться Израиль. По его мнению, в таком сценарии Исламская республика может сильно ослабнуть или даже распасться.
