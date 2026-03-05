Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт оценил последствия войны для роли Ирана в регионе

Война с США и Израилем может как усилить, так и ослабить влияние Ирана на Ближнем Востоке.

Война с США и Израилем может как усилить, так и ослабить влияние Ирана на Ближнем Востоке. Об этом «Ленте.ру» рассказал заместитель директора по научной работе Института востоковедения РАН Василий Кузнецов.

По его словам, многое будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация в ближайшие месяцы. Если Тегеран сможет удержать внутреннюю стабильность и ситуация на фронте будет складываться в его пользу, влияние страны в регионе может даже вырасти.

Однако эксперт отметил, что сейчас политическая система Ирана проходит серьезное испытание. Если внутренние проблемы усилятся, это может, наоборот, привести к ослаблению позиций страны на Ближнем Востоке.

Кузнецов также указал, что конфликт уже влияет на отношения Ирана с соседними государствами. В последние годы Тегеран постепенно сближался с монархиями Персидского залива и Иорданией.

Но после ударов Ирана по американским военным базам на территории этих стран возможности для дальнейшего сближения заметно сократились.

Ранее иранский историк Фардин заявил, что в случае падения власти в Иране победителем текущего конфликта может оказаться Израиль. По его мнению, в таком сценарии Исламская республика может сильно ослабнуть или даже распасться.

Читайте также: Экс-морпех в США устроил протест на слушаниях по Ирану и был выведен силой.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше