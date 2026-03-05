Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Арман Кырыкбаев назвал президента главным автором новой Конституции

Помощник президента по вопросам внутренней политики и коммуникациям Арман Кырыкбаев заявил, что Касым-Жомарт Токаев может считаться главным автором проекта новой Конституции, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По его словам, многие принципы, которые нашли отражение в тексте новой Конституции, ранее неоднократно озвучивались президентом.

«Принцип “Закон и порядок” — это фундаментальный принцип существования любого государства. Президент говорит об этом уже давно. Более того, эта идея была озвучена нашим главой государства задолго до того, как стала своего рода мейнстримом в некоторых западных странах», — отметил он.

Кырыкбаев также подчеркнул, что в проекте Конституции отражены и другие инициативы президента, в том числе экологическая повестка «Таза Қазақстан» и концепция «Справедливого Казахстана».

«Это и бережное отношение к окружающей среде, и идея созидательного и ответственного патриотизма. В преамбуле также подчеркивается преемственность тысячелетней истории Великой степи. Все эти положения и идеи, предложенные президентом, нашли отражение в тексте новой Конституции», — сказал помощник президента.

По его словам, эти инициативы сегодня реализуются государственными органами и активно поддерживаются обществом, в том числе молодежью.

«Мы видим, что общество подхватило эти идеи. Молодежь, в том числе в Алматы, активно участвует в их реализации», — добавил он.

Кырыкбаев также обратил внимание на стиль и структуру нового текста Конституции. По его словам, документ значительно отличается от прежней редакции по форме изложения.

«Если внимательно прочитать текст новой Конституции, можно заметить, что с точки зрения языка и стилистики он существенно отличается от прежнего. Текст написан более ясно и доступно. Все знают, что президент очень щепетилен в вопросах текста и является признанным мастером пера. Поэтому можно с уверенностью сказать, что президент является главным автором предложенного проекта Конституции», — заключил Кырыкбаев.