Арман Кырыкбаев назвал президента главным автором новой Конституции

По его словам, многие принципы, которые нашли отражение в тексте новой Конституции, ранее неоднократно озвучивались президентом.
«Принцип “Закон и порядок” — это фундаментальный принцип существования любого государства. Президент говорит об этом уже давно. Более того, эта идея была озвучена нашим главой государства задолго до того, как стала своего рода мейнстримом в некоторых западных странах», — отметил он.
Кырыкбаев также подчеркнул, что в проекте Конституции отражены и другие инициативы президента, в том числе экологическая повестка «Таза Қазақстан» и концепция «Справедливого Казахстана».
«Это и бережное отношение к окружающей среде, и идея созидательного и ответственного патриотизма. В преамбуле также подчеркивается преемственность тысячелетней истории Великой степи. Все эти положения и идеи, предложенные президентом, нашли отражение в тексте новой Конституции», — сказал помощник президента.
По его словам, эти инициативы сегодня реализуются государственными органами и активно поддерживаются обществом, в том числе молодежью.
«Мы видим, что общество подхватило эти идеи. Молодежь, в том числе в Алматы, активно участвует в их реализации», — добавил он.
Кырыкбаев также обратил внимание на стиль и структуру нового текста Конституции. По его словам, документ значительно отличается от прежней редакции по форме изложения.
«Если внимательно прочитать текст новой Конституции, можно заметить, что с точки зрения языка и стилистики он существенно отличается от прежнего. Текст написан более ясно и доступно. Все знают, что президент очень щепетилен в вопросах текста и является признанным мастером пера. Поэтому можно с уверенностью сказать, что президент является главным автором предложенного проекта Конституции», — заключил Кырыкбаев.