Востоковед Кузнецов: война с США может усилить роль Ирана на Ближнем Востоке

Заместитель директора по научной работе Института востоковедения РАН Василий Кузнецов выразил предположение в интервью Lenta.ru, что военные действия США и Израиля с Ираном могут даже усилить роль последнего на Ближнем Востоке, если он сохранит стабильность.

«Если ситуация на фронте будет складываться в пользу Тегерана и ему удастся сохранить внутреннюю стабильность, то эта роль только вырастет. Решающими будут несколько ближайших месяцев», — сказал эксперт.

При этом, по его словам, устойчивость политической системы Ирана сейчас подвергается испытанию, что в перспективе также может повлечь снижение роли страны на Ближнем Востоке.

Ранее в КСИР заявили о начале 19-й волны операции «Обещание правды — 4».

В NYT между тем назвали иранские дроны «смертоносным оружием» в войне против США и Израиля.

