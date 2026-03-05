Востоковед Кузнецов: война с США может усилить роль Ирана на Ближнем Востоке

«Если ситуация на фронте будет складываться в пользу Тегерана и ему удастся сохранить внутреннюю стабильность, то эта роль только вырастет. Решающими будут несколько ближайших месяцев», — сказал эксперт.
При этом, по его словам, устойчивость политической системы Ирана сейчас подвергается испытанию, что в перспективе также может повлечь снижение роли страны на Ближнем Востоке.
Ранее в КСИР заявили о начале 19-й волны операции «Обещание правды — 4».
В NYT между тем назвали иранские дроны «смертоносным оружием» в войне против США и Израиля.