Иран ударил по Израилю гиперзвуковыми ракетами

Этой же ночью Корпус стражей исламской революции сообщил о ракетных ударах по позициям курдских вооружённых формирований в Иракском Курдистане. В штабе КСИР уточнили — целью стали «антииранские курдские группировки», которые расположились на территории автономного региона на севере Ирака.
Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.
