Иран ударил по Израилю гиперзвуковыми ракетами

Иранские военные запустили гиперзвуковые ракеты по целям за пределами страны утром 5 марта. Как сообщило агентство Tasnim, рано утром Тегеран применил несколько современных гиперзвуковых ракет в ходе ударов по Израилю.

Источник: Life.ru

В это же время израильские военные отразили несколько волн ракетных атак из Ирана. По данным ЦАХАЛ, ночью воздушную тревогу объявили на большей части территории Израиля.

Этой же ночью Корпус стражей исламской революции сообщил о ракетных ударах по позициям курдских вооружённых формирований в Иракском Курдистане. В штабе КСИР уточнили — целью стали «антииранские курдские группировки», которые расположились на территории автономного региона на севере Ирака.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

