В Омске прошли учения на сигнал «Угроза атаки БПЛА»

Учения, имитирующие действия в случае реальной атаки, были организованы Министерством региональной безопасности Омской области и департаментом общественной безопасности городской администрации.
«Одной из задач однодневных учений стала отработка слаженных действий по эвакуации и укрытию постоянного персонала и посетителей торгового центра при угрозе атаки БПЛА», — заявили в пресс-службе мэрии Омска.
В официальном сообщении отмечается, что ранее все организации получили рекомендации по разработке инструкций на случай угрозы с воздуха. При возникновении чрезвычайной ситуации, сигналы «Внимание всем», «Воздушная тревога», «Опасность атаки БПЛА» должны быть поданы для предупреждения населения посредством сообщений по телевидению и радио, звуковых сирен, смс-сообщений, оповещения через официальные информационные каналы органов власти.