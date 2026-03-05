Ричмонд
В Омске прошли учения на сигнал «Угроза атаки БПЛА»

Как рассказали в департаменте общественной безопасности мэрии Омска, в среду, 4 марта, в торговом центре «Фестиваль» прошла учебная тренировка по действиям при получении сигналов «Внимание всем!», «Воздушная тревога» и «Угроза атаки БПЛА».

Источник: Freepik

Учения, имитирующие действия в случае реальной атаки, были организованы Министерством региональной безопасности Омской области и департаментом общественной безопасности городской администрации.

«Одной из задач однодневных учений стала отработка слаженных действий по эвакуации и укрытию постоянного персонала и посетителей торгового центра при угрозе атаки БПЛА», — заявили в пресс-службе мэрии Омска.

В официальном сообщении отмечается, что ранее все организации получили рекомендации по разработке инструкций на случай угрозы с воздуха. При возникновении чрезвычайной ситуации, сигналы «Внимание всем», «Воздушная тревога», «Опасность атаки БПЛА» должны быть поданы для предупреждения населения посредством сообщений по телевидению и радио, звуковых сирен, смс-сообщений, оповещения через официальные информационные каналы органов власти.

