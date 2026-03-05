Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рябков заявил, что целевых контактов между Россией и США по Ирану нет

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Двусторонних целевых контактов между Россией и США по кризису вокруг Ирана нет, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Источник: © РИА Новости

«Кроме того, что происходит на международных площадках, многосторонних, и обсуждается и попадает, в том числе, в публичную плоскость, таких контактов целевых, двусторонних, конкретно по этой теме, нет», — сказал Рябков.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате атаки был убит верховный лидер Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше