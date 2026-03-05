Три человека погибли в результате авиаудара Израиля по дороге к аэропорту Бейрута

Три человека погибли и шесть ранены в результате израильского авиаудара по дороге к аэропорту Бейрута.
Об этом сообщает корреспондент RT Хусейн Айяд со ссылкой на данные Минздрава Ливана.
Ранее Израиль также атаковал в Ливане завод «Хезболлы» по производству беспилотников.
Узнать больше по теме
«Хезболла»: история «партии создателя» и заклятого врага Израиля
Недавний инцидент с массовым взрывом пейджеров на Ближнем Востоке снова приковал внимание СМИ к «Хезболле» — военизированной исламской организации из Ливана. Признаны ли они террористами, при чем тут Израиль и какие у группировки отношения с Россией, читайте в материале.Читать дальше