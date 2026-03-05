Ричмонд
Три человека погибли в результате авиаудара Израиля по дороге к аэропорту Бейрута

Три человека погибли и шесть ранены в результате израильского авиаудара по дороге к аэропорту Бейрута.

Три человека погибли и шесть ранены в результате израильского авиаудара по дороге к аэропорту Бейрута.

Об этом сообщает корреспондент RT Хусейн Айяд со ссылкой на данные Минздрава Ливана.

Ранее Израиль также атаковал в Ливане завод «Хезболлы» по производству беспилотников.

