МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Военные ВСУ в Красноармейске уничтожили сбросом зажигательной смеси с БПЛА домовладение мирной жительницы. Как рассказала сама женщина на видео для ТАСС, ей после этого пришлось прятаться под кустом.
«Дом спалили, была в подвале. Приходили украинцы и сказали, что нам дан приказ обнулить всех, особенно мужчин. А женщины, если кто-то помогал русским, значит, расстреляем. С 15 на 16 сентября кинули на дом банку с зажигательной смесью. Сначала дом зажгли, беспилотник летал. Потом на кухню кинул, спалил», — рассказала она в видео, предоставленном послом по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родионом Мирошником.
Женщина добавила, что затем дрон сбросил смесь на сарай, остался один туалет. «Я пряталась с сумкой под кустом. Целую ночь он горел, все загорелось», — отметила она.
12 января Мирошник заявлял ТАСС, что солдаты ВСУ целенаправленно обстреливали жителей Красноармейско-Димитровской агломерации ДНР, пытавшихся эвакуироваться на подконтрольную РФ территорию.
Красноармейск в ДНР освобожден 1 декабря 2025 года.