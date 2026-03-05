Жительница Красноармейска рассказала, как ВСУ уничтожили ее дом

«Дом спалили, была в подвале. Приходили украинцы и сказали, что нам дан приказ обнулить всех, особенно мужчин. А женщины, если кто-то помогал русским, значит, расстреляем. С 15 на 16 сентября кинули на дом банку с зажигательной смесью. Сначала дом зажгли, беспилотник летал. Потом на кухню кинул, спалил», — рассказала она в видео, предоставленном послом по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родионом Мирошником.