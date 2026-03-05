Ричмонд
За ночь над регионами России сбито 76 украинских БПЛА

Силы ПВО сбили за ночь над регионами России 76 украинских БПЛА.

Об этом сообщили в Минобороны страны.

По данным ведомства, 33 БПЛА были уничтожены над территорией Саратовской области, 17 БПЛА — над акваторией Чёрного моря, десять — над территорией Республики Крым, девять — над территорией Ростовской области, четыре — над территорией Краснодарского края, два — над территорией Волгоградской области и один — над территорией Астраханской области.

Ранее стало известно, что в результате атаки БПЛА в Саратовской области пострадали три человека.

