За ночь над регионами России сбито 76 украинских БПЛА

Силы ПВО сбили за ночь над регионами России 76 украинских БПЛА.
Об этом сообщили в Минобороны страны.
По данным ведомства, 33 БПЛА были уничтожены над территорией Саратовской области, 17 БПЛА — над акваторией Чёрного моря, десять — над территорией Республики Крым, девять — над территорией Ростовской области, четыре — над территорией Краснодарского края, два — над территорией Волгоградской области и один — над территорией Астраханской области.
Ранее стало известно, что в результате атаки БПЛА в Саратовской области пострадали три человека.
