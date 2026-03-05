Овчинский: в Москве в Рязанском районе началось возведение дома по программе реновации

В юго-восточной части Москвы стартовало строительство нового жилого комплекса в рамках столичной программы реновации. Общая площадь объекта составит порядка 20 тысяч квадратных метров. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
Адрес будущей новостройки: улица Михайлова, земельный участок 27. Комплекс будет включать два отдельно стоящих корпуса.
«На улице Михайлова в Рязанском районе уже возведено два дома по программе реновации. Сейчас на земельном участке 27 на той же улице началось строительство третьего, который будет состоять из двух раздельно стоящих корпусов разной этажности. В нем запроектировано 199 квартир, шесть из которых адаптируют для маломобильных граждан. Жилая площадь превысит 12 тысяч квадратных метров. Сейчас приступили в возведению монолитных конструкций подземной части жилого комплекса», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
При проектировании комплекса учтены принципы доступной среды: входные зоны и холлы подъездов будут расположены вровень с тротуарами, без ступеней и порогов. Для комфорта всех жильцов, включая людей с ограниченной мобильностью, установят современные лифтовые системы.
Архитектурное решение фасадов разработано индивидуально с оглядкой на существующую застройку, чтобы новый комплекс гармонично вписался в облик района. Корпуса оформят в спокойной природной гамме: один — в бежево-белых тонах, второй — в лососево-белых.
Актуальные сведения о ходе программы реновации размещены на официальном портале mos.ru. Детальную информацию о доступных квартирах и новостройках можно найти по соответствующей ссылке.
Отметим, что, по словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, с момента старта программы реновации около 85 тысяч семей в разных округах столицы уже отметили новоселье.
Программа реновации была утверждена в августе 2017 года. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу ускорить темпы программы вдвое. Также он лично встретился с переехавшими в новый комплекс по реновации в Можайском районе.