Овчинский: в Москве в Рязанском районе началось возведение дома по программе реновации

«На улице Михайлова в Рязанском районе уже возведено два дома по программе реновации. Сейчас на земельном участке 27 на той же улице началось строительство третьего, который будет состоять из двух раздельно стоящих корпусов разной этажности. В нем запроектировано 199 квартир, шесть из которых адаптируют для маломобильных граждан. Жилая площадь превысит 12 тысяч квадратных метров. Сейчас приступили в возведению монолитных конструкций подземной части жилого комплекса», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.