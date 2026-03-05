Власти КНР заявили, что будут наносить удары по сепаратистам на Тайване

Исторический раскол между центральным правительством КНР и тайваньским регионом произошёл в 1949 году, когда силы Гоминьдана под руководством Чан Кайши, потерпевшие поражение в гражданской войне, переместились на этот остров. Возобновление деловых и неофициальных контактов между материком и Тайванем началось в конце 1980-х годов. Следующим этапом, с 1990-х годов, стало налаживание взаимодействия через специально созданные неправительственные структуры: с пекинской стороны — Ассоциацию по развитию связей между берегами Тайваньского пролива (АРС), а с тайбэйской — Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).