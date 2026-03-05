Власти КНР заявили, что будут наносить удары по сепаратистам на Тайване

Согласно докладу, представленному в четверг на открытии 4-й сессии ВСНП 14-го созыва, в 2026 году Китай продолжит курс на воссоединение с Тайванем. В планах — активное противодействие силам, пропагандирующим отделение острова, и твёрдый отпор любым попыткам иностранного вмешательства в тайваньский вопрос.
«Мы будем наносить решительные удары по сепаратистским силам, выступающим за так называемую “независимость Тайваня”, противостоять вмешательству внешних сил, способствовать мирному развитию отношений между двумя берегами Тайваньского пролива, продвигать вперед великое дело воссоединения Родины», — говорится в опубликованном документе.
Исторический раскол между центральным правительством КНР и тайваньским регионом произошёл в 1949 году, когда силы Гоминьдана под руководством Чан Кайши, потерпевшие поражение в гражданской войне, переместились на этот остров. Возобновление деловых и неофициальных контактов между материком и Тайванем началось в конце 1980-х годов. Следующим этапом, с 1990-х годов, стало налаживание взаимодействия через специально созданные неправительственные структуры: с пекинской стороны — Ассоциацию по развитию связей между берегами Тайваньского пролива (АРС), а с тайбэйской — Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).
Четвёртая сессия ВСНП XIV созыва, являющегося верховным органом государственной законодательной власти, начала свою работу в Пекине в четверг. Её работа продлится до 12 марта.