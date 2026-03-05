Игорь Кобзев доложил Владимиру Путину о готовности к открытию новой школы в Иркутске

«Подготовку кадров для экономики региона начинаем уже со школьной скамьи. В тесном сотрудничестве работаем с индустриальными партнерами. Уже несколько лет регион активно участвует в федеральном проекте “Профессионалитет”. Выполняем ваше поручение, по созданию инженерных классов, в том числе — авиастроительной направленности. Активно включились в национальный проект “Беспилотные авиационные системы”, обучаем школьников и студентов работе с беспилотниками на современном оборудовании, приобретенном в рамках нацпроекта», — подчеркнул Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Президент одобрил сотрудничество учреждений сферы образования с профильными организациями, индустриальными партнерами. «Считаю, что это ваше достижение — прямая связь школ с будущими работодателями — играет подчас ключевую роль в выборе профессии и в успешной карьере молодых людей», — подчеркнул глава государства. Школу № 58 построили по государственной программе «Развитие образования». Финансирование велось из федерального, областного и местного бюджетов. Общая стоимость строительства составила более 3,7 млрд рублей. Игорь Кобзев и Алексей Тугарин выразили благодарность Президенту России, Правительству Российской Федерации и Минпросвещения РФ, Правительству региона, администрации Иркутска и строителям за создание такого современного и безопасного образовательного пространства, где есть все условия для обучения детей, развития их талантов. Глава региона добавил, что школа создает новый образовательный контур самого большого жилого микрорайона. Здесь в шаговой доступности находятся сразу три организации среднего профессионального образования — техникум речного и автомобильного транспорта, аграрный техникум и медицинский колледж железнодорожного транспорта, созданы все условия для сотрудничества по профессиональному определению школьников, практической связи школьного и профессионального образования. Сама школа № 58 имени 80-летия Великой Победы состоит из девяти корпусов. В них расположены учебные кабинеты, лаборатории, школьный информационно-библиотечный центр, медицинские кабинеты. Современный пищеблок включает обеденный зал на 720 человек. Для занятий спортом — 25-метровый бассейн, современный спортзал, стадион, площадки для игровых видов спорта, беговые дорожки. Для развития творческих способностей есть актовый зал, камерный амфитеатр, школьная телестудия, хореографический класс, в одном из корпусов откроется филиал художественного отделения детской школы искусств. Занятия в школе № 58 в Иркутске начнутся в апреле. Сейчас заканчивается укомплектование объекта образования мебелью и оборудованием.