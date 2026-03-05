Ричмонд
По проиранским группировкам в Ираке у границы с Сирией нанесли авиаудары

Данных о возможных пострадавших среди отрядов формирований нет.

РАБАТ, 5 марта. /ТАСС/. Несколько ударов с воздуха нанесены по позициям военизированных проиранских формирований, дислоцированных в окрестностях иракского города Эль-Каим на границе с Сирией. Такие данные привели в иракских службах безопасности.

По их информации, которую передал телеканал Al Hadath, авиаудары были совершены по позициям группировок, находящихся у Эль-Каима в иракской провинции Анбар на иракско-сирийской границе.

О возможных пострадавших среди отрядов проиранских формирований данных не имеется.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше