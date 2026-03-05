По проиранским группировкам в Ираке у границы с Сирией нанесли авиаудары

РАБАТ, 5 марта. /ТАСС/. Несколько ударов с воздуха нанесены по позициям военизированных проиранских формирований, дислоцированных в окрестностях иракского города Эль-Каим на границе с Сирией. Такие данные привели в иракских службах безопасности.
По их информации, которую передал телеканал Al Hadath, авиаудары были совершены по позициям группировок, находящихся у Эль-Каима в иракской провинции Анбар на иракско-сирийской границе.
О возможных пострадавших среди отрядов проиранских формирований данных не имеется.
