Российские расчеты беспилотников сорвали ротацию формирований ВСУ на красноармейском направлении, сообщило Минобороны РФ.
Боевые задачи выполняли расчеты войск беспилотных систем, входящих в состав 51-й общевойсковой армии группировки войск «Центр», уточнило ведомство.
В министерстве подчеркнули, что расчеты БПЛА ежедневно поддерживают действия штурмовых групп, нанося удары по живой силе и вскрытым огневым позициям ВСУ.
Ранее сообщалось, что российские бойцы поразили с помощью FPV-дронов место скопления украинских солдат на славянском направлении, выявленное операторами БПЛА.
