Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Расчеты БПЛА сорвали ротацию формирований ВСУ под Красноармейском

Минобороны России сообщило об успехах расчетов БПЛА из группировки войск «Центр» на красноармейском направлении.

Источник: Аргументы и факты

Российские расчеты беспилотников сорвали ротацию формирований ВСУ на красноармейском направлении, сообщило Минобороны РФ.

Боевые задачи выполняли расчеты войск беспилотных систем, входящих в состав 51-й общевойсковой армии группировки войск «Центр», уточнило ведомство.

В министерстве подчеркнули, что расчеты БПЛА ежедневно поддерживают действия штурмовых групп, нанося удары по живой силе и вскрытым огневым позициям ВСУ.

Ранее сообщалось, что российские бойцы поразили с помощью FPV-дронов место скопления украинских солдат на славянском направлении, выявленное операторами БПЛА.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше