Запрет на полеты в воздушном пространстве Катара, Кувейта и Бахрейна продлили

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Запрет на полеты в воздушном пространстве Катара, Кувейта и Бахрейна продлен до вечера. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах.
«Авиационные власти Катара, Бахрейна и Кувейта продлили режим закрытия воздушного пространства, ориентировочно, до 16:00 по всемирному времени (19:00 мск — прим. ТАСС)», — сказал собеседник агентства, напомнив, что небо над этими странами закрыто с первой половины дня 28 февраля. Ранее планировалось, что полеты в воздушном пространстве стран могут возобновиться сегодня в 07:00 мск.
Ранее источник ТАСС в диспетчерской службе района полетной информации «Дамаск», отвечающей за авиатрафик над Сирией, сообщил, что республика частично открыла небо для полетов из аэропорта Алеппо, остальное же воздушное пространство страны закрыто до субботы, 7 марта. До этой же даты закрыт аэропорт Дамаска. В настоящее время также закрыто воздушное пространство Ирана и Ирака, частично закрыто небо над ОАЭ, периодически прекращаются полеты над Израилем.