Запрет на полеты в воздушном пространстве Катара, Кувейта и Бахрейна продлили

Ранее источник ТАСС в диспетчерской службе района полетной информации «Дамаск», отвечающей за авиатрафик над Сирией, сообщил, что республика частично открыла небо для полетов из аэропорта Алеппо, остальное же воздушное пространство страны закрыто до субботы, 7 марта. До этой же даты закрыт аэропорт Дамаска. В настоящее время также закрыто воздушное пространство Ирана и Ирака, частично закрыто небо над ОАЭ, периодически прекращаются полеты над Израилем.