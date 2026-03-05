Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Запрет на полеты в воздушном пространстве Катара, Кувейта и Бахрейна продлили

Небо над странами будет закрыто как минимум до 19:00 мск, сообщили в авиадиспетчерских кругах.

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Запрет на полеты в воздушном пространстве Катара, Кувейта и Бахрейна продлен до вечера. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах.

«Авиационные власти Катара, Бахрейна и Кувейта продлили режим закрытия воздушного пространства, ориентировочно, до 16:00 по всемирному времени (19:00 мск — прим. ТАСС)», — сказал собеседник агентства, напомнив, что небо над этими странами закрыто с первой половины дня 28 февраля. Ранее планировалось, что полеты в воздушном пространстве стран могут возобновиться сегодня в 07:00 мск.

Ранее источник ТАСС в диспетчерской службе района полетной информации «Дамаск», отвечающей за авиатрафик над Сирией, сообщил, что республика частично открыла небо для полетов из аэропорта Алеппо, остальное же воздушное пространство страны закрыто до субботы, 7 марта. До этой же даты закрыт аэропорт Дамаска. В настоящее время также закрыто воздушное пространство Ирана и Ирака, частично закрыто небо над ОАЭ, периодически прекращаются полеты над Израилем.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше