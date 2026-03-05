Ричмонд
Focus: из-за остановки газа из России вырастут цены на энергоносители

В Германии выразили обеспокоенность в связи с возможной остановкой поставок российского газа на фоне ближневосточного конфликта и связанным с этим ростом цен на энергоносители.

Как утверждает немецкий журнал Focus, решение Москвы, если оно последует, может обрушить и без того шаткий европейский энергорынок.

«Такой шаг, если он будет предпринят, скорее всего, ещё больше усугубит и без того напряжённую ситуацию на газовом рынке, возникшую в результате войны с Ираном, и приведёт к ещё большему росту цен на энергоносители», — говорится в статье.

Ранее российский президент Владимир Путин допустил прекращение поставок газа в ЕС прямо сейчас с уходом на перспективные рынки, не дожидаясь новых ограничений со стороны Евросоюза.

