Финляндия рассматривает отмену запрета на транзит ядерного оружия

Финское правительство прорабатывает возможность отмены запрета на транзит ядерного оружия через свою территорию.

Источник: Аргументы и факты

Правительство Финляндии обсуждает возможность отмены внутреннего запрета на транзит ядерного оружия через территорию страны. Об этом сообщает издание Yle со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, соответствующий вопрос находится на проработке в министерстве обороны Финляндии. Рассматриваемые меры предполагают снятие ограничений на перемещение ядерных вооружений через сухопутное, морское и воздушное пространство страны.

Напомним, министр обороны соседней Швеции Пол Йонсон ранее не исключал возможности размещения ядерного оружия на территории страны в военное время. Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала подобные планы Стокгольма.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III.

