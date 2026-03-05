Дроны ВСУ уничтожили в четырех районах Ростовской области

Украинские беспилотники были перехвачены ночью в нескольких районах Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.
По его словам, системы противовоздушной обороны уничтожили дроны в Чертковском, Шолоховском, Белокалитвинском и Тарасовском районах.
Глава региона отметил, что на данный момент информации о разрушениях и пострадавших не поступало. Данные продолжают уточняться.
Слюсарь также добавил, что в Ростовской области сохраняется беспилотная опасность.
Тем временем в Саратовской области ночью произошла атака украинских беспилотников. По предварительным данным, пострадали три человека.
Губернатор региона Роман Бусаргин сообщил, что в результате удара были повреждены гражданские объекты. Кроме того, в Саратове наблюдались перебои с электроснабжением.
Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что президент России Владимир Путин освободил двух закарпатских венгров, которые были мобилизованы в вооруженные силы Украины и попали в российский плен.
По словам Сийярто, оба мужчины имеют двойное гражданство — украинское и венгерское. Министр также заявил, что многие этнические венгры, проживающие в Закарпатье, были мобилизованы в украинскую армию против своей воли.
