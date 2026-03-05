Ричмонд
Роспатент зарегистрировал два товарных знака с пугающей Алёнкой из Нововоронежа

В России были зарегистрированы два товарных знака с изображением Алёнки, скульптуру которой поставили в Нововоронеже, но демонтировали после жалоб местных жителей в 2020 году.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента.

Отмечается, что заявки на регистрацию товарных знаков были поданы в мае 2024 года. В марте 2026 года Роспатент принял решение зарегистрировать их сроком на десять лет.

Товарные знаки могут использоваться в России для продажи одежды, обуви, аксессуаров, изделий из металла и аренды цифрового оборудования.

Скульптуру Аленки с пугающим лицом открыли в Нововоронеже Воронежской области по случаю 250-летия села Новая Алёновка, на месте которого был впоследствии образован город. Позже из-за негативной реакции в соцсетях и СМИ памятник был демонтирован.

Спустя два года в Нововоронеже в ходе первого городского фольклорного праздника «Истоки» открылся новый памятник Алёнке.