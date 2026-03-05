Ричмонд
ПВО уничтожила десятки дронов ВСУ над регионами России

Средства противовоздушной обороны ВС РФ за ночь уничтожили 76 украинских беспилотников над регионами России.

Средства противовоздушной обороны ВС РФ за ночь уничтожили 76 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

По данным ведомства, атаки отражали с 23:00 4 марта до 7:00 5 марта. Дроны самолетного типа сбивали в разных регионах страны и над Черным морем.

Больше всего беспилотников уничтожили над Саратовской областью — 33 аппарата. Еще 17 дронов сбили над акваторией Черного моря, 10 — над Крымом.

Кроме того, девять беспилотников перехватили над Ростовской областью, четыре — над Краснодарским краем, два — над Волгоградской областью и один — над Астраханской областью.

Ранее сообщалось, что ночью Саратов и Энгельс подверглись нескольким волнам атак беспилотников. По словам очевидцев, первые взрывы были слышны около 23:30. В небе над городами были видны вспышки. Часть дронов уничтожили еще на подлете.

Также украинские беспилотники перехватили ночью в нескольких районах Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, системы ПВО уничтожили дроны в Чертковском, Шолоховском, Белокалитвинском и Тарасовском районах.

Глава региона отметил, что информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало. Обстановка уточняется.

Читайте также: Массовые захоронения мирных жителей нашли в Красноармейске и Димитрове.

