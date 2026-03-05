ПВО уничтожила десятки дронов ВСУ над регионами России

Средства противовоздушной обороны ВС РФ за ночь уничтожили 76 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Министерстве обороны.
По данным ведомства, атаки отражали с 23:00 4 марта до 7:00 5 марта. Дроны самолетного типа сбивали в разных регионах страны и над Черным морем.
Больше всего беспилотников уничтожили над Саратовской областью — 33 аппарата. Еще 17 дронов сбили над акваторией Черного моря, 10 — над Крымом.
Кроме того, девять беспилотников перехватили над Ростовской областью, четыре — над Краснодарским краем, два — над Волгоградской областью и один — над Астраханской областью.
Ранее сообщалось, что ночью Саратов и Энгельс подверглись нескольким волнам атак беспилотников. По словам очевидцев, первые взрывы были слышны около 23:30. В небе над городами были видны вспышки. Часть дронов уничтожили еще на подлете.
Также украинские беспилотники перехватили ночью в нескольких районах Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
По его словам, системы ПВО уничтожили дроны в Чертковском, Шолоховском, Белокалитвинском и Тарасовском районах.
Глава региона отметил, что информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало. Обстановка уточняется.
