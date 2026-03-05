Ричмонд
Видео ударов США по Ирану оказалось смонтировано с кадрами из компьютерной игры

Белый дом опубликовал в социальной сети X видеоролик с ударами по Ирану, в котором использованы кадры из компьютерной игры Call of Duty.

Видео начинается со сцены из игры. На ней персонаж вводит координаты для нанесения удара на планшете. После этого в ролике показывают уже реальные кадры ударов по объектам на территории Ирана.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось 28 февраля. Тогда США вместе с Израилем начали военную операцию против Ирана.

Президент США Дональд Трамп заявил, что операция связана с тем, что у Вашингтона «иссякло терпение» из-за отказа Тегерана отказаться от ядерной программы.

Во время атак были поражены объекты в нескольких иранских городах, включая Тегеран. Один из ударов пришелся по резиденции верховного лидера страны Али Хаменеи. Он погиб.

После этого Иран начал наносить ответные удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

В начале марта Дональд Трамп также заявил, что США готовы вести войны сколько потребуется, поскольку располагают практически неограниченными запасами вооружений.

Читайте также: США внезапно открестились от убийства верховного лидера Ирана.

