Politico: США рассчитывают проводить операцию против Ирана минимум 100 дней

Кроме того, привлечение дополнительных специалистов, по оценке газеты, свидетельствует о том, что американская администрация «не была полностью готова к последствиям» конфликта. В пользу этого тезиса, по данным Politico, говорит также то, что Госдепартамент направляет дополнительный персонал в посольство США в Афинах для оказания поддержки американским гражданам в условиях конфликта.