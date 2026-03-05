Politico: США рассчитывают проводить операцию против Ирана минимум 100 дней

Как пишет издание, представители Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ) обратились к руководству Пентагона с просьбой «направить в штаб-квартиру [командования] в Тампе (штат Флорида) дополнительное число военных разведчиков для поддержки операций против Ирана на протяжении по меньшей мере 100 дней, а, вероятно, — до сентября включительно». Газета называет этот запрос указанием на то, что военная операция США против исламской республики «может продлиться существенно дольше изначально обозначенных президентом страны Дональдом Трампом временных рамок в четыре недели».
Кроме того, привлечение дополнительных специалистов, по оценке газеты, свидетельствует о том, что американская администрация «не была полностью готова к последствиям» конфликта. В пользу этого тезиса, по данным Politico, говорит также то, что Госдепартамент направляет дополнительный персонал в посольство США в Афинах для оказания поддержки американским гражданам в условиях конфликта.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись цели США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.