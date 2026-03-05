Анатолий Серышев поставил задачи по подготовке к паводкам и пожарам

Полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев провел заседание Межведомственной комиссии, посвященное подготовке регионов к весеннему половодью и пожароопасному сезону. В совещании приняли участие замгенпрокурора Сергей Зайцев, замглавы МЧС Денис Попов, а также руководители регионов Сибири и представители профильных ведомств — Рослесхоза, Росгидромета, Росводресурсов и Ростехнадзора.
«Нынешняя зима в Сибири выдалась снежной, с длительными морозами, что безусловно осложнит прохождение весеннего половодья в большинстве регионов округа», — заявил Анатолий Серышев, открывая заседание.
Полпред отметил, что, несмотря на системную работу в регионах, риски паводков и природных пожаров сохраняются. Для их минимизации полпред поручил ускорить инвентаризацию бесхозяйных гидротехнических сооружений и усилить контроль за их безопасностью. Особое внимание он призвал уделить техобслуживанию инженерных объектов и укреплению берегозащитных сооружений.
В Приангарье противопаводковые мероприятия выстроены с учетом многолетнего опыта. В регионе действует утвержденный правительством план из 25 мероприятий, включающий комплексные тренировки, подготовку пунктов временного размещения и усиленный мониторинг за гидрологической обстановкой — дополнительно будут работать 27 временных постов.
Планируются взрывные работы на льду, в том числе с привлечением авиации, а также чернение и распиловка ледовых полей. На эти цели в областном бюджете на 2026 год предусмотрено более 50 миллионов рублей.
Анатолий Серышев поручил обеспечить непрерывный контроль за соблюдением пожарной безопасности в лесах, на сельхозземлях и в частном секторе. Он призвал активнее разъяснять гражданам ответственность за нарушения.
«Нужно заранее создать запасы средств в населенных пунктах, которые могут оказаться отрезанными от транспортного сообщения, поддерживать резервы для быстрого реагирования и обеспечить готовность пунктов временного размещения», — добавил полпред.
Отдельное внимание уделили использованию беспилотников для мониторинга и тушения лесных и ландшафтных пожаров.
«В последние годы мы наблюдаем уменьшение количества и площадей лесных пожаров. Планируем сохранить эту тенденцию. Правительство региона принимает весь комплекс мер для того, чтобы к началу пожароопасного сезона система предупреждения и тушения была приведена в полную готовность», — отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
На сегодняшний день планы тушения лесных пожаров утверждены по всем 37 лесничествам региона.
