Фицо не верит словам Зеленского о повреждении «Дружбы»

Глава правительства Словакии Роберт Фицо сказал, что не доверяет заявлениям главы киевского режима Владимира Зеленского о повреждении нефтепровода «Дружба». Об этом пишет издание Dennik.
«Я не верю Зеленскому. Даже в то, что у него нос между глазами», — высказался премьер.
Фицо также напомнил, что Украина отказалась допустить словацких и европейских дипломатов к осмотру технического состояния участка нефтепровода на своей территории и заблокировала предложение о создании совместной инспекционной комиссии.
По его мнению, это подтверждает отсутствие прозрачности в вопросе блокировки транзита российской нефти, от которой зависит энергобезопасность Словакии. Фицо предупредил, что Украина, препятствуя поставкам нефти по «Дружбе», теряет поддержку Братиславы.
Накануне Словакия расторгла соглашение об аварийных поставках электроэнергии Украине.