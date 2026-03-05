«СВ»: в подвалах под Харьковом нашли обугленные тела солдат ВСУ без голов

Российские военные обнаружили в подвалах бывших жилых домов в харьковском селе Волчанские Хутора обугленные останки украинских солдат. Об этом сообщается в Telegram-канале российской группировки войск «Север» «Северный Ветер».
Утверждается, что тела бойцов были сожжены их же сослуживцами.
«У некоторых тел отрезаны конечности и даже головы. Высока вероятность, что таким образом солдаты ВСУ пытались сохранить части тел для дальнейшего опознания и признания “побратима” погибшим», — говорится в публикации.
Добавляется, что в Волчанских Хуторах продолжаются ожесточенные бои и штурмовики «Севера» зачистили там несколько домовладений.
Ранее в российских военных Telegram-каналах появилась информация о том, что бойцы ВС РФ уже завершают зачистку села и полностью установили над ним контроль.