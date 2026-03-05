Тела бойцов ВСУ без голов нашли в подвалах села в Харьковской области

В одном из населенных пунктов Харьковской области обнаружены обгоревшие останки украинских военнослужащих с признаками расчленения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
По данным источника агентства, находку сделали российские военнослужащие во время обследования подвалов бывших жилых домов в районе населенного пункта Волчанские Хутора. В помещениях лежали обугленные останки украинских солдат.
Сообщается, что часть тел была сожжена. У некоторых погибших отсутствуют конечности, а у отдельных тел — головы. Останки находились в подвальных помещениях разрушенных домов.
Источник утверждает, что такие повреждения могли появиться после гибели военнослужащих. По его версии, отдельные части тел могли быть забраны сослуживцами для последующего опознания.
По словам собеседника агентства, подобные действия могут быть связаны с практикой оформления погибших военнослужащих как пропавших без вести. В таком случае фрагменты тел могут использоваться для последующей идентификации и официального признания гибели.
Ранее сообщалось об уничтожении группы украинских военнослужащих в районе Волчанских Хуторов. По имеющимся данным, они пытались вести бой с применением ударных беспилотников.
Российские подразделения, как указывалось, сбили беспилотные аппараты. После этого район боестолкновения был обследован. Во время осмотра подвалов и были обнаружены останки.
