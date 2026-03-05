Ричмонд
Focus: в Европе испугались роста цен из-за возможного прекращения поставок газа из России

В ЕС встревожены заявлением Владимира Путина о возможной остановке экспорта газа до введения европейского эмбарго.

В ЕС встревожены заявлением Владимира Путина о возможной остановке экспорта газа до введения европейского эмбарго. Согласно публикации в журнале Focus, если такой шаг будет принят, это усугубит напряженную ситуацию на газовом рынке и еще больше поднимет цены на энергоносители.

Путин накануне в интервью допустил, что Москве может быть выгоднее немедленно прекратить поставки в Европу и переориентироваться на другие рынки. Президент поручил правительству и компаниям рассмотреть такой вариант, однако окончательное решение пока не принято.

По данным Eurostat, в прошлом году ЕС импортировал российского СПГ на 7,4 млрд евро. Частичный отказ от российского топлива уже привел к росту цен, а досрочное прекращение поставок грозит новым витком подорожания. В Европе опасаются, что это нанесет дополнительный удар по экономике и промышленности.