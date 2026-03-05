Focus: в Европе испугались роста цен из-за возможного прекращения поставок газа из России

В ЕС встревожены заявлением Владимира Путина о возможной остановке экспорта газа до введения европейского эмбарго. Согласно публикации в журнале Focus, если такой шаг будет принят, это усугубит напряженную ситуацию на газовом рынке и еще больше поднимет цены на энергоносители.