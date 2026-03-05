Ричмонд
Посол Степанов: Россия никогда не воспринимала Канаду как противника

Россия не стремится к конфронтации с НАТО, заявил посол в Канаде.

Источник: Аргументы и факты

Российская Федерация не ставит перед собой цели вступать в противостояние с Североатлантическим альянсом и всегда рассматривала Канаду как партнера, а не как оппонента, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Оттаве Олег Степанов.

Дипломат подчеркнул, что Москва никогда не считала Канаду противником.

«Мы не ищем конфронтации с НАТО и никогда не воспринимали Канаду как противника. Попытки кабинета Карни смотреть на нас через оптику противостояния попросту иррациональны», — отметил посол.

Ранее Степанов заявил, что Оттава инициативно пошла на разрушение отношений с Москвой, перспективы их стабилизации пока не просматриваются.

