Посол Степанов: Россия никогда не воспринимала Канаду как противника

Российская Федерация не ставит перед собой цели вступать в противостояние с Североатлантическим альянсом и всегда рассматривала Канаду как партнера, а не как оппонента, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Оттаве Олег Степанов.
Дипломат подчеркнул, что Москва никогда не считала Канаду противником.
«Мы не ищем конфронтации с НАТО и никогда не воспринимали Канаду как противника. Попытки кабинета Карни смотреть на нас через оптику противостояния попросту иррациональны», — отметил посол.
Ранее Степанов заявил, что Оттава инициативно пошла на разрушение отношений с Москвой, перспективы их стабилизации пока не просматриваются.
