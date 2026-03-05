Россия готова помочь Ирану техникой и авиацией на фоне конфликта

Россия может оказать Ирану военную и иную поддержку, однако речь не идет о направлении российских войск в зону боевых действий. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Колесник, передает «Лента.ру».
По словам парламентария, сотрудничество между Москвой и Тегераном основано на действующих договоренностях и связано в том числе с вопросами российской безопасности. Он отметил, что помощь может включать передачу техники и авиации.
Колесник подчеркнул, что решение о конкретных видах и объеме поддержки будет принимать высшее руководство страны. По его словам, речь может идти о поставках современных систем вооружения.
Ранее внимание экспертов привлекли полеты учебно-боевых самолетов Як-130 над Тегераном. Как сообщил западный журнал Military Watch Magazine, это может быть связано с подготовкой иранских пилотов к получению новых российских истребителей.
Депутат также указал, что Россия уже поставляла Ирану системы противовоздушной обороны С-300. Он не исключил, что в будущем Тегеран может получить более современные комплексы.
По словам парламентария, развитие конфликта на Ближнем Востоке затрагивает интересы сразу нескольких государств, поэтому Россия, по его мнению, заинтересована в сохранении стабильности и безопасности Ирана.
