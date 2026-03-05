ВМС США начнут сопровождать гражданские суда через Ормузский пролив

Американские военно-морские силы в ближайшее время могут начать сопровождение гражданских судов через Ормузский пролив на фоне военной операции против Ирана. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт в эфире телеканала Fox News.
По словам главы ведомства, решение связано с ростом угроз для судоходства в регионе Персидского залива. Он отметил, что соответствующий шаг может быть реализован уже в ближайшее время.
Райт сообщил, что США планируют задействовать военно-морские силы для эскорта судов через Ормузский пролив, когда для этого наступит подходящий момент. По его словам, такое решение станет важной мерой обеспечения безопасности международных перевозок.
Ранее президент США Дональд Трамп распорядился предоставить льготное морское страхование для всех судоходных компаний, работающих в Персидском заливе. Решение связано с повышенными рисками для транспортных операторов на фоне военных действий США и Израиля против Ирана.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая цели в Тегеране. Сообщалось о разрушениях и гибели мирных жителей.
В ответ Иран наносит удары по территории Израиля, а также по военным объектам США, расположенным в странах Ближнего Востока. Ситуация в регионе остается напряженной.
Читайте также: Видео ударов США по Ирану оказалось смонтировано с кадрами из компьютерной игры.