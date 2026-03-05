Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белый дом показал видео ударов по Ирану с кадрами из видеоигры Call of Duty

Белый дом сопроводил видеоподборку ударов по Ирану кадрами из компьютерной игры Call of Duty. Соответствующий пост появился в официальном аккаунте американской администрации в соцсети X.

Видео ударов по Ирану, опубликованное Белым домом. Видео © X / WhiteHouse.

Сначала главный герой игры, находящийся в пустыне, вводит в планшет координаты для ударов. Далее следует нарезка реальных видео конфликта.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил о возможном применении статьи о коллективной обороне Договора против Ирана. По словам политика, блок «защищает каждый дюйм» своей территории.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше