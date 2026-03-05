ЦАХАЛ заявила о ликвидации ракетной установки Ирана, готовившей удар по Израилю

«Самолёты ВВС Израиля нанесли удар и уничтожили вооружённую баллистическую ракетную установку в районе Кума, которая была готова запустить ракету в сторону Израиля. Кроме того, в Исфахане был нанесён удар по системе противовоздушной обороны», — говорится в сообщении.