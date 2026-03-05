Морпеха силой вывели из зала Сената США за позицию против войны с Ираном

В Сенате США прошло заседание, посвященное конфликту с Ираном. В ходе процесса ветеран-морпех выступил против войны с ближневосточной страной.
В сети появились кадры, на которых морпех резко раскритиковал действия президента Дональда Трампа. Он заявил, что никто не хочет умирать за Израиль, однако после таких слов военного силой начала выводить из зала. В ходе потасовки ему также сломали руку.
Отметим, что сами сенаторы накануне обсудили резолюцию по ограничению полномочий Трампа по проведению военных действий в Иране. Но в итоге данный документ был отклонен.
Ранее советники Белого дома призвали скорее объявить победу над Ираном.