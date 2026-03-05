Иракский Курдистан отказался участвовать в конфликте против Ирана

«Регион не будет стороной конфликтов и останется, как всегда, фактором мира», — подчеркнул Барзани.
Разговор между Барзани и главой иранского МИД состоялся на фоне растущей напряжённости в регионе. В ходе беседы лидер Иракского Курдистана заверил, что автономия придерживается курса на стабильность и не собирается участвовать в противостояниях между странами Ближнего Востока.
Ранее появлялись сообщения о якобы начавшейся наземной операции против Ирана со стороны Ирака с участием курдских сил. Однако эту информацию опровергли представители курдских политических структур.
