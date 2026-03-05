Над Россией сбили 76 беспилотников. Военная операция, день 1471-й

8:36 Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не верит заявлениям президента Украины Владимира Зеленского о повреждении нефтепровода «Дружба».
8:24 Страны, где зарегистрированы танкеры, перевозящие нефть РФ, сотрудничают с Евросоюзом, чтобы ограничить передвижение судов, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас.
8:16 Украина может столкнуться с критической нехваткой американских ракет ПВО на фоне конфликта США с Ираном, сообщило Reuters. Reuters. Два европейских дипломата анонимно рассказали агентству, что если операция Вашингтона затянется, это может усложнить военные поставки Киеву по программе PURL.
8:09 ? БПЛА, атаковавшие ночью Саратовскую область, повредили окна в нескольких социальных учреждениях и жилых домах, сообщил глава региона Роман Бусаргин.
8:04 ? Средства ПВО за ночь сбили 76 беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
33 дрона уничтожили над Саратовской областью, 17 — над акваторией Черного моря, 10 — над Крымом, девять — над Ростовской областью, четыре — над Краснодарским краем, два — над Волгоградской областью и один — над Астраханской.
8:01 Сегодня 1471-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.