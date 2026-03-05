Ричмонд
Над Россией сбили 76 беспилотников. Военная операция, день 1471-й

Средства ПВО за ночь уничтожили 76 беспилотников над российскими регионами. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС сотрудничает со странами, где зарегистрированы танкеры РФ, чтоб ограничить их передвижение. Агентство Reuters сообщило, что Украина может столкнуться с критической нехваткой американских ракет ПВО, если операция США в Иране затянется. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:36 Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не верит заявлениям президента Украины Владимира Зеленского о повреждении нефтепровода «Дружба».

8:24 Страны, где зарегистрированы танкеры, перевозящие нефть РФ, сотрудничают с Евросоюзом, чтобы ограничить передвижение судов, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас.

8:16 Украина может столкнуться с критической нехваткой американских ракет ПВО на фоне конфликта США с Ираном, сообщило Reuters. Reuters. Два европейских дипломата анонимно рассказали агентству, что если операция Вашингтона затянется, это может усложнить военные поставки Киеву по программе PURL.

8:09 ? БПЛА, атаковавшие ночью Саратовскую область, повредили окна в нескольких социальных учреждениях и жилых домах, сообщил глава региона Роман Бусаргин.

8:04 ? Средства ПВО за ночь сбили 76 беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

33 дрона уничтожили над Саратовской областью, 17 — над акваторией Черного моря, 10 — над Крымом, девять — над Ростовской областью, четыре — над Краснодарским краем, два — над Волгоградской областью и один — над Астраханской.

8:01 Сегодня 1471-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

