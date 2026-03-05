Над Россией сбили 76 беспилотников. Военная операция, день 1471-й

Средства ПВО за ночь уничтожили 76 беспилотников над российскими регионами. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС сотрудничает со странами, где зарегистрированы танкеры РФ, чтоб ограничить их передвижение. Агентство Reuters сообщило, что Украина может столкнуться с критической нехваткой американских ракет ПВО, если операция США в Иране затянется. «Газета.Ru» ведет хронику событий.