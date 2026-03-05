Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Харьковской области нашли сожжённые и обезглавленные тела солдат ВСУ

В подвалах бывших жилых домов в населённом пункте Волчанские Хутора Харьковской области обнаружены обугленные останки украинских военнослужащих. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Источник: Life.ru

По словам собеседника агентства, тела солдат ВСУ были сожжены их же сослуживцами. У части погибших отрезаны конечности и головы.

«Высока вероятность, что таким образом солдаты ВСУ пытались сохранить части тел для дальнейшего опознания и признания “побратима” погибшим», — отметил источник.

Обстоятельства гибели украинских военных и мотивы таких действий устанавливаются.

Ранее Александр Сырский, главнокомандующий Вооружённых сил Украины, посетил передовые позиции в Запорожской области и признал, что ситуация для украинской армии остаётся непростой. Он охарактеризовал оперативную обстановку на данном направлении как сложную.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.