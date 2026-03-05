Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил, что Тель-Авив погрузился в хаос

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что один из крупнейших городов Израиля, Тель-Авив, погрузился в хаос из-за конфликта с Ираном.
«Недавние видео демонстрируют полный хаос на улицах Тель-Авива», — заявил Макгрегор в социальной сети X*.
Также в посте экс-советник задался вопросом: все ли нам показывают, либо что-то скрывают?
«Мы видим всё, что происходит?», — подчеркнул полковник.
Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Позже президент США Дональд Трамп подтвердил начало израильско-американских операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.
Ранее Макгрегор заявлял, что Иран уже «выколол глаза» США и Израилю, лишив их американского радара раннего предупреждения о баллистических ракетах, который стоит 1,1 млрд долларов (85,3 млрд рублей). Кроме того, по его словам, у США и Израиля заканчиваются ракеты.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.